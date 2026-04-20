Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Drachen haben Lümmel

NBCUniversalStaffel 4Folge 8vom 20.04.2026
Drachen haben Lümmel

Drachen haben LümmelJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 8: Drachen haben Lümmel

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Der berühmte Schriftsteller D.C. Parlov hat Morddrohungen erhalten. Terry ist überglücklich, denn er übernimmt gemeinsam mit Jake den Fall und ist somit seinem Idol ganz nah.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen