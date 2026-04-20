Brooklyn Nine-Nine
Folge 8: Drachen haben Lümmel
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Der berühmte Schriftsteller D.C. Parlov hat Morddrohungen erhalten. Terry ist überglücklich, denn er übernimmt gemeinsam mit Jake den Fall und ist somit seinem Idol ganz nah.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen