Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Wischen wir also das Blut auf und machen weiter

NBCUniversalStaffel 4Folge 5vom 20.04.2026
Wischen wir also das Blut auf und machen weiter

Wischen wir also das Blut auf und machen weiterJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 5: Wischen wir also das Blut auf und machen weiter

20 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Es ist wieder soweit: Der alljährliche Kampf um den "Halloween-Coup" tobt im 99. Revier. Jake und Captain Holt geben alles, um den begehrten Preis zu gewinnen. Das Chaos ist unvermeidlich ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen