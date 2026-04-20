Ich bin ein sauberer JungeJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 21: Ich bin ein sauberer Junge
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als Gina nicht auf dem Revier erscheint, weil sie krank ist, äußert Terry den Verdacht, dass sie keine Lust auf die Arbeit habe. Charles und Amy vermuten hingegen, dass die Kollegin schwanger ist. Warum sonst hätte sie kürzlich den Drink ablehnen sollen?
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen