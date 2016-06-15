Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 15.06.2016: Überraschung zum Abschied
22 Min.Folge vom 15.06.2016
Buddy Valastro trifft sich heute mit Anne-Mette und Rolf, zwei professionellen Geschichtenerzählern, die die Märchen von Hans Christian Andersens zum Besten geben. Seit 60 Jahren werden die Geschichten des Dänen nun schon im New Yorker Central Park erzählt. Und dieses Jubiläum wollen die beiden mit einer Torte feiern. Der „Cake Boss“ ist von dem Auftrag begeistert und hat als Motiv sofort die „kleine Meerjungfrau“ im Kopf. Doch Anne-Mette wünscht sich eine Mischung aus verschiedenen Märchen und außerdem eine Tortenfüllung aus Erdbeeren und Sahne, weil dies eine klassische dänische Nachspeise ist. Trotzdem trauert Buddy seiner Meerjungfrau-Kuchenkreation etwas nach.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
