Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 08.06.2016: Erntedank
22 Min.Folge vom 08.06.2016
In dieser Episode stattet Buddy Valastro einem langjährigen Kunden auf dessen Farm in New Jersey einen Besuch ab, um einen Auftrag zu besprechen: Die Farmer-Familie möchte eine grandiose Erntedank-Torte, um den Beginn der Herbstsaison einzuläuten. „Cake Boss“ Buddy und seine Konditoren haben bereits eine Fülle von tollen Ideen, die sie sofort in die Tat umsetzen wollen. Doch es gibt leider auch schlechte Neuigkeiten in der italienischen Großfamilie: Schwager Mauro erfährt nach seinem Arztbesuch, dass er sich einer Operation unterziehen muss, um einen möglicherweise lebensgefährlichen Tumor entfernen zu lassen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.