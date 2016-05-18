Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 18.05.2016: Sandburg und Zwillingstorte
22 Min.Folge vom 18.05.2016
Buddy hat eine Besprechung mit John Moor, Bürgermeister von Asbury Park, und Matt Long, einem professionellen Sandkünstler, der grandiose Skulpturen in fast allen US-Badeorten gemacht hat. Nun soll er zum Saisonstart eine Torte kreieren, die sich mit einer Sandskulptur von Matt messen kann. In Anbetracht von Matts fantastischen Werken, himmelhohen Türmen und Torbogen ist der „Cake Boss“ etwas eingeschüchtert und will keinesfalls als Stümper dastehen. Doch er hat einen klaren Vorteil. Selbst wenn Matts Burg schöner aussieht, wird seine besser schmecken! Außerdem in dieser Episode: Eine Geburtstagstorte für völlig unterschiedliche Zwillinge.
