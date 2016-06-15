Ihre Torte, Herr BundespräsidentJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 15.06.2016: Ihre Torte, Herr Bundespräsident
22 Min.Folge vom 15.06.2016
Peter Wittig, der deutsche Botschafter in den USA, kommt mit einem äußerst wichtigen Auftrag in „Carlo’s Bakery“: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung soll es eine große Party in Washington geben, bei der neben wichtigen Politikern aus der ganzen Welt auch der deutsche Bundespräsident anwesend ist. Mary, die ihren Bruder Buddy heute in der Bäckerei vertreten muss, ist bei der Auftragsannahme ziemlich nervös. Sie hofft inständig, dass bei dieser Torte mit großem historischen Hintergrund alles glatt laufen wird. Als Symbol für die Wiedervereinigung soll nämlich das Brandenburger Tor nachgebacken werden.
