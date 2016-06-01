Strandhochzeit und SpielcasinoJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 01.06.2016: Strandhochzeit und Spielcasino
22 Min.
Sébastien, Casino-Chef im Venetian in Las Vegas, braucht für die „Nacht der Spione“ eine gigantische Torte, die perfekt zum Motto passt. Auftragnehmer Buddy Valastro denkt dabei sofort an Zocker oder Geheimagenten und hat schon ein Motiv im Kopf: eine Agentenauto-Torte mit dem Boss im Monte-Carlo-Outfit und Martiniglas, dazu Spielkarten, Jetons und Würfel. Und alles in den typischen Vegas-Farben rot, grün und schwarz. Außerdem in dieser Folge von „Cake Boss“: Mauros Bruder Stefano heiratet seine Freundin Carrie im Rahmen einer Beach-Party. Keine Frage, dass der Hochzeitskuchen für diesen Anlass absolut grandios werden muss.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.