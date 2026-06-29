Biwak-Challenge: Traut sich Kevin ohne Zelt im Wald zu schlafen?Jetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 29.06.2026: Biwak-Challenge: Traut sich Kevin ohne Zelt im Wald zu schlafen?
29 Min.Folge vom 29.06.2026
In der Musical-Folge von yoin haben unsere Moderatoren wieder drei Challenges vor sich, darunter auch ein Biwak im Wald. Ohne Zelt, dafür mit Wölfen als potentielle Gesellschaft: Kann Kevin hier den Punkt holen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.