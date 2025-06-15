Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Staffel 6Folge 10
Folge 10: Zwischen den Zeiten

42 Min.Ab 12

Die Phoenix-Hexe Bianca ist zurückgekehrt, um ihren Verlobten Chris zurück in die Zukunft zu entführen. Sie setzt Piper, Paige und Phoebe mit einem Zauber außer Gefecht. Bevor sie aber mit Chris das Tor der Zukunft passiert, kann er einen verschlüsselten Hilferuf hinterlassen. Dort trifft Chris, seiner Kräfte beraubt, Pipers Sohn Wyatt wieder. Der sieht in ihm einen Verräter und will Chris töten - doch Bianca, die Chris immer noch liebt, stellt sich auf seine Seite.

