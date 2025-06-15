Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 11: Witchstock
41 Min.Ab 12
Auf dem Dachboden entdecken die Schwestern Kleidungsstücke ihrer Großmutter Penny. Als Paige ein Paar Stiefel probiert, wird sie ins Jahr 1967 katapultiert - ihre Großmutter hatte die Stiefel mit einem Zauber versehen. Paige erkennt, dass Penny keine harte Dämonenjägerin war, sondern ein friedliebender junger Hippie. In der Gegenwart versuchen Phoebe und Piper ihre Schwester zu finden, denn sollte Paige in die Vergangenheit eingreifen, würde sich die Zukunft radikal ändern.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.