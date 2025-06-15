Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Ohnmacht der Drei

sixxStaffel 6Folge 4
Die Ohnmacht der Drei

Folge 4: Die Ohnmacht der Drei

42 Min.Ab 12

Die Stillman-Hexen Margo, Mitzy und Mabel nehmen mit Hilfe eines Zaubers die Identität der Halliwell-Schwestern an, behalten dabei aber ihre alte Gestalt. Fortan hält sie die ganze Welt für die Mächtigen Drei, während Phoebe, Piper und Paige nicht einmal mehr von ihren besten Freunden erkannt werden. Erst als es ihnen gelingt, gleichzeitig mit Chris, ihrem Wächter des Lichts, und den Stillman-Hexen in einem Raum zu sein, können sie Chris' Misstrauen wecken - er rettet sie.

