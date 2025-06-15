Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 3: Vergissmeinnicht
42 Min.Ab 12
Den Schwestern fällt auf, dass sie teilweise vergessen haben, was am Tag zuvor passiert ist. Ein Zauberspruch soll nun die Zeit zurückdrehen und ihre Erinnerungslücken füllen. Dabei erfahren sie, dass Wyatts Zauber die Cleaner auf den Plan gerufen hat - ihre Aufgabe besteht darin, zu verhindern, dass die Magie von den Menschen entdeckt wird. Sie haben Wyatt entführt und das Gedächtnis der Schwestern gelöscht. Zwischen den Hexen und den Cleanern entbrennt ein Kampf um Wyatt.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.