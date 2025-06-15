Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Bezaubernde Phoebe

sixxStaffel 6Folge 15
Bezaubernde Phoebe

Bezaubernde PhoebeJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 15: Bezaubernde Phoebe

42 Min.Ab 12

Phoebe kommt durch Zufall in den Besitz eines Flaschengeistes. Jinny, der Geist aus der Flasche, bringt sie dazu, sie freizuwünschen. Zu spät stellt Phoebe fest, dass Jinny ein Dämon ist und sie ausgetrickst hat. Sie muss nun den Platz mit ihr tauschen und wird selbst zum Flaschengeist. Währenddessen offenbaren sich Jinnys wahre Ziele: Sie möchte die verlorene Stadt Zanbar aus der Wüste auferstehen lassen - doch dazu muss Jinny erst die Mächtigen Drei töten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen