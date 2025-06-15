Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 18: Die Spinne
41 Min.Ab 12
Alle 100 Jahre erscheint der Spinnendämon, um seine Kräfte dadurch zu erneuern, dass er die Magie besonders mächtiger Wesen aussaugt. Diesmal hat er Piper im Visier, doch sein erster Angriff scheitert. Dafür gerät Chris in seine Gewalt und wird infiziert. Erst mit Chris' Hilfe schafft es der Dämon, Piper einzufangen. Doch Leo und ihre Schwestern stellen ihn in seinem Versteck und töten ihn. Piper ist wieder frei - in der Zwischenzeit ist Chris aber zur Spinne mutiert.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.