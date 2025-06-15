Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 19: Das Tribunal
42 Min.Ab 12
Nachdem die Schwestern beim Angriff auf einen Dämon gefilmt wurden, musste die Vergangenheit von Cleanern geändert werden, um die Magie vor der Entdeckung zu bewahren. Doch das hat zur Folge, dass Morris nun wegen Mordes hingerichtet werden soll. Die Schwestern fordern vor dem Tribunal, dass die Maßnahmen der Cleaner rückgängig gemacht werden. Bei der Anhörung geraten sie aber bald selbst ins Zwielicht, weil sie angeblich die Geheimhaltung der Magie gefährdet haben.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.