Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 22: Gute und böse Welt (1)
42 Min.Ab 12
Gideon will mit Hilfe seines bösen Alter Egos aus der Parallelwelt, in der gut und böse vertauscht sind, erst die Schwestern aus dem Weg räumen und dann Wyatt töten. Gideon schickt Chris und Leo ins Parallelreich und holt ihre bösen Spiegelbilder in die Normalwelt. Bei dem Versuch, Leo und Chris zurückzuholen, geraten auch Phoebe und Paige in die andere Welt. Als Piper auch noch mit Wehen ins Krankenhaus kommt, ist Wyatt seinem Angreifer schutzlos ausgeliefert.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
12
