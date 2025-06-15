Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 8Folge 11
41 Min.Ab 12

Der Besuch von Billies Eltern endet im Desaster. Billie hat ihnen niemals verziehen, dass sie nach der Entführung ihrer Schwester keine Nachforschungen angestellt haben. Als sie ihnen vorwirft, ein Gefühlsleben wie eiskalte Berufskiller zu haben, verwandeln sie sich tatsächlich in Berufskiller! Anscheinend verfügt Billie über eine neue Zauberkraft: die Projektion. Leider nehmen Billies Killer-Eltern gleich einen Auftrag an, und die Hexen bekommen neue Arbeit ...

