sixxStaffel 8Folge 14
Folge 14: Büffel, Tiger und Hund

39 Min.Ab 12

Der Dämon Novak versucht, den Zodiaks den Stab des Buddha abzujagen, ohne den der ewige Kreislauf des Lebens zum Erliegen kommt und die Welt böse wird. Ein Diener der Zodiaks bittet Piper um Hilfe. Sie soll den Stab hüten, bis er um Mitternacht zum Chinesischen Neujahr an den nächsten Träger übergeben wird. Sie hat Schwierigkeiten mit dem Stab, weil er die Menschen stark beeinflusst - auch ihre Schwestern! Als er dann auch noch Novak in die Hände fällt, scheint alles verloren...

