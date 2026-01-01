Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Blutsbande

Staffel 8Folge 9
Blutsbande

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 9: Blutsbande

39 Min.Ab 12

Ein bösartiges Virus bedroht die gesamte magische Welt, das Gute ist genauso betroffen wie das Böse. Wer es hat, verfügt kurzzeitig über ungeheure Kräfte, muss dann aber sterben. Billie steckt sich damit an, als sie mit einem infizierten Dämon kämpft. Die Halliwells machen sich auf die Suche nach einem Gegenmittel und stellen dabei fest, dass Agent Murphys Behörde das Virus ungewollt in die Welt gesetzt hat. Ein fieberhafter Kampf gegen die Zeit beginnt ...

