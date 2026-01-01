Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 9: Blutsbande
39 Min.Ab 12
Ein bösartiges Virus bedroht die gesamte magische Welt, das Gute ist genauso betroffen wie das Böse. Wer es hat, verfügt kurzzeitig über ungeheure Kräfte, muss dann aber sterben. Billie steckt sich damit an, als sie mit einem infizierten Dämon kämpft. Die Halliwells machen sich auf die Suche nach einem Gegenmittel und stellen dabei fest, dass Agent Murphys Behörde das Virus ungewollt in die Welt gesetzt hat. Ein fieberhafter Kampf gegen die Zeit beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.