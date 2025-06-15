Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexenkampf

sixxStaffel 8Folge 20
Folge 20: Hexenkampf

39 Min.Ab 12

Billie und Christy unternehmen einen Versuch, dem Ruf der Mächtigen Drei zu schaden. Zu diesem Zweck wollen sie dafür sorgen, dass die magische Welt sieht, dass die Halliwells sich eigentlich nur um ihr eigenes Wohl kümmern. Währenddessen versucht Phoebe sich an Coop heranzumachen, Paige kann die Hilferufe ihrer Schutzbefohlenen plötzlich nicht mehr hören und Piper mutiert zum perfekten 1950er-Hausmütterchen.

