Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 6: Kill Billie: Vol.1
41 Min.Ab 12
Bevor Billie den Dämon Dogon besiegen kann, muss sie sich mit einer schrecklichen Geschichte aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen: Ihre Schwester wurde vor ihren Augen von einem Dämon entführt ... Nachdem die Halliwells wieder von den Toten auferstanden sind, belagern Reporter sie rund um die Uhr - eine gefährliche Situation. Agent Murphys Statement, dass die drei für den Staatsschutz gearbeitet haben, erhöht die Neugier der Presse nur noch mehr ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.