Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Yin und Yang

sixxStaffel 8Folge 8
Yin und Yang

Yin und YangJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 8: Yin und Yang

41 Min.Ab 12

Als Billie einen Gürtel findet und anprobiert, verwandelt sie sich in eine Art Supergirl. Der sogenannte Gürtel von Hippolyte verleiht seiner Trägerin große Kräfte - und lässt sich nicht mehr lösen. Als die böse Zauberin Zira vom Auftauchen des Gürtels erfährt, will sie sich seine Kräfte zunutze machen, um alle männlichen Dämonen zu töten. Billie gerät in die Fänge von Zira und muss ihr helfen, ihren teuflischen Plan umzusetzen. Die Mächtigen Drei sind wieder einmal gefragt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen