Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 17: Ein hoher Preis
41 Min.Ab 12
Zwei ehemalige Schüler von Leo aus der Zauberschule suchen Hilfe im Haus der Halliwells. Sie werden von den Noxon-Dämonen verfolgt - eine Dämonenart, die nicht endgültig vernichtet werden kann, weil sie sich immer wieder rematerialisieren. Auch Piper ist zunächst hilflos, aber ein gewagter Trick hilft schließlich weiter ... Christy will immer noch nichts von ihren Eltern wissen, aber Billie kann sie schließlich überreden, sie zu besuchen. Das hat jedoch fatale Folgen ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.