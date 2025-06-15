Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 3: Lauf, Piper, lauf
40 Min.Ab 12
Piper bewirbt sich als Führungskraft, wird bei der Sicherheitsüberprüfung aber als flüchtige Kriminelle Maya Holms identifiziert und verhaftet. Piper hat ihre neue Identität tatsächlich nach dem Model geformt, das ihren Geliebten umgebracht haben soll. In Wirklichkeit wurde er von ihrem Exfreund, Bezirksstaatsanwalt Nance, aus Eifersucht getötet - aber das lässt sich nicht beweisen. Da Nance glaubt, dass Maya etwas gegen ihn in der Hand hat, versucht er, sie umzubringen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.