Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 21: Kill Billie: Vol.2
38 Min.Ab 12
Die Mächtigen Drei - gezwungen, sich vor Billie und Christy zu verstecken - stecken in der Unterwelt samt Buch der Schatten fest. Zuhause kommen Billie wieder einmal Zweifel, ob es wirklich ihre Bestimmung ist, die Halliwells zu zerstören ... Coop sucht nach Phoebe, und Christy behauptet, nicht zu wissen, was mit den Schwestern passiert ist. Die Mächtigen Drei beschließen währenddessen, gegen Billie und Christy zu kämpfen - ganz gleich was passiert und was nötig ist.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.