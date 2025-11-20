Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christinas kalifornischer Traum

sixxStaffel 4Folge 14vom 20.11.2025
44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6

Vor einigen Jahren hat Christina die Küche von Eric und Gina renoviert. Nun möchte das Paar auch das Badezimmer und den Ankleideraum umbauen lassen. Die Handwerker entfernen das große Fenster, um den Raum zu vergrößern. Die umständliche Badewanne wird ausgetauscht und eine begehbare Dusche eingebaut. Im Ankleidezimmer heben die Profis die Decke an, streichen die Wände und bauen viele Schränke ein. Die neuen Räume passen nun optisch zum Rest des Hauses.

