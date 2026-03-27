Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Verschwunden in Virginia

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 14vom 02.04.2026
Verschwunden in Virginia

Verschwunden in VirginiaJetzt kostenlos streamen

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Folge 14: Verschwunden in Virginia

42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Eine 30-jährige Mutter, Soldatin der US-Armee, verschwindet spurlos. Ihre Familie vermutet ein Verbrechen und sucht 13 Jahre lang nach Antworten. Ein Augenzeuge entlarvt schließlich ihren Ehemann als Mörder, der jahrelang unter einem falschen Namen lebte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Kabel Eins Doku
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Alle 1 Staffeln und Folgen