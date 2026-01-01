Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Schwestern im Tode

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 29.01.2026
Schwestern im Tode

Schwestern im TodeJetzt kostenlos streamen

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Folge 5: Schwestern im Tode

42 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Im März 1984 findet Jack Kennedy seine Töchter brutal ermordet auf. Während die Ermittlungen ins Leere laufen, widmen Mutter und Nichte ihr Leben der Aufrechterhaltung des Falls. Erst 30 Jahre später nennt ein Informant einen Namen. Doch das Leid der Familie hat damit noch kein Ende.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Kabel Eins Doku
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Alle 1 Staffeln und Folgen