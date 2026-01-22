Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 4: Dunkler Engel
42 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Einige Tage nach ihrem Verschwinden, wird Pam Pitts in der Wüste von Arizona gefunden. Ihre Leiche wurde verbrannt. Als ein zweites weibliches Opfer in einem Stollen entdeckt wird, vermuten die Ermittler, dass der Täter zu beiden Frauen eine Verbindung haben könnte.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC