Conan der Abenteurer

Das Geheimnis der ewigen Jugend

FilmRise Staffel 1 Folge 14
Das Geheimnis der ewigen Jugend

Das Geheimnis der ewigen JugendJetzt kostenlos streamen

Conan der Abenteurer

Folge 14: Das Geheimnis der ewigen Jugend

46 Min. Ab 12

Conan und seine Gefährten helfen einigen Soldaten bei der Reparatur einer Brücke. Während der Arbeiten bemerken die vier Helden nicht einmal, dass die Soldaten den jungen Lutai in einem Planwagen gefangen halten. Während die Kriegerin Red Sonja versucht, Lutai zu befreien, zünden die Männer den Wagen an.

