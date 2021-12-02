Zum Inhalt springenBarrierefrei
Conan der Abenteurer

Der Wald des Verderbens

Staffel 1Folge 8
Der Wald des Verderbens

Conan der Abenteurer

Folge 8: Der Wald des Verderbens

47 Min.Ab 12

Ein Zauber der Hexe Yantona bringt Conan und seine Begleiter zur Burg Ursaths. Der bittet Conan darum, seine Geliebte Adraina aus den Händen des Banditen Garth zu befreien, und unterbreitet ihm ein großzügiges Angebot. Conan willigt ein. In der Tat können die vier Adraina befreien, werden jedoch auf dem Rückweg überfallen: von der Banditenkönigin Karella.

