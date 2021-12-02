Conan der Abenteurer
Folge 9: Der Fluch von Afka
47 Min.Ab 12
Eine Gruppe Zigeuner hat sich Conan und seinen Gefährten angeschlossen. Angeblich werden sie von dem mächtigen Magier Zingara verfolgt. Conan glaubt der Geschichte nicht so ganz, denn Zingara hat seiner Meinung nach kein Motiv dafür. Dann entdeckt er in einem Wagen der Zigeuner den heiligen Altar von Afka, den sie zuvor Shadizar entwendet hatten. Der Bestohlene spürt die Truppe bald auf und lässt Conan, Bayu und die Zigeunerin Katrina gefangen nehmen.
Conan der Abenteurer
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997