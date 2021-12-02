Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Conan der Abenteurer

Vier Paten für ein Kind

FilmRiseStaffel 1Folge 16
Vier Paten für ein Kind

Vier Paten für ein KindJetzt kostenlos streamen

Conan der Abenteurer

Folge 16: Vier Paten für ein Kind

46 Min.Ab 12

Die Gefährten sind in die Gefangenschaft von Kannibalen geraten. Nachdem Conan auch noch gefoltert wurde, führt man die vier an den Galgen. Ihre letzte Stunde scheint angebrochen, doch Conan gelingt es gerade noch, einem Jugendlichen ein Messer zu entwenden. Zur selben Zeit erhält Hissah Zul eine Prophezeiung von dem sprechenden Totenschädel: Die Geburt eines ganz besonderen Kindes scheint bevorzustehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Conan der Abenteurer
FilmRise
Conan der Abenteurer

Conan der Abenteurer

Alle 1 Staffeln und Folgen