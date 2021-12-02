Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 1Folge 5
47 Min.Ab 16

Conan und seine Begleiter treffen unterwegs auf Savann, einem großen Krieger und alten Freund von Conan. Er erzählt ihnen, dass Krieger aus dem Schloss des Kultes seine Frau entführt haben. Conans will seinem Freund helfen und schlägt die Warnungen seiner Begleiter in den Wind. Die befürchten nämlich, dass es sich um eine Falle handelt. Kaum im Schloss angekommen, geraten Conan und Bayu tatsächlich in Gefangenschaft.

