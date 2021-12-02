Conan der Abenteurer
Folge 7: Die Jagd nach dem Talisman
47 Min.Ab 12
Auf der Suche nach ihren gestohlenen Pferden treffen die vier Helden auf Sklavenhändler. Nachem sie die Schurken vertrieben haben, finden sie in einem Wagen drei Tempeljungfrauen, die einen gestohlenen Talisman wiederbeschaffen sollten. Gemeinsam reisen alle nach Arenjun. Dort befindet sich der Talisman in den Händen des bösen Magiers Badad. Doch Karella kommt ihnen zuvor, und als Badad Conans Begleiter in Porzellan verwandelt, bleibt Conan nichts anderes übrig, als einen Handel abzuschließen.
Conan der Abenteurer
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997