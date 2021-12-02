Zum Inhalt springenBarrierefrei
Conan der Abenteurer

Gefangen in der Unterwelt

FilmRiseStaffel 1Folge 3
Gefangen in der Unterwelt

Conan der Abenteurer

Folge 3: Gefangen in der Unterwelt

47 Min.Ab 12

Gemeinsam mit Otli, Vulkar und Zzeben ist Conan immer noch auf der Suche nach Hissah Zul. Um nicht in die Hände von dessen Untergebenen zu geraten, trennt sich Conan von seinen Begleitern. Kurz darauf wird er von Dämonenmenschen gefangen genommen, die in einem Tunnelsystem leben. Mit anderen Häftlingen muss Conan Erz abbauen. Damit produzieren die Dämonenmenschen Wunderwaffen für Hissah Zul.

FilmRise
