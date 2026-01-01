Conan der Abenteurer
Folge 20: Die geheimnisvolle Königin
46 Min.Ab 12
Begleitet von Conan und seinen Gefährten kehrt Königin Vita aus ihrem selbst auferlegten Exil in einer Höhle zurück. Der Ausgang wird allerdings von einem Monster und einem Zauberer, der Vitas Königreich an sich reißen will, versperrt. Kurz nachdem Vita die Höhle verlassen hat, altert die Königin unnatürlich schnell und stirbt. Da erfährt Conan, dass der Zauberer offenbar im Dienste von Hissah Zul steht.
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Conan der Abenteurer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997