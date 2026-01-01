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Conan der Abenteurer

Die geheimnisvolle Königin

FilmRiseStaffel 1Folge 20
Die geheimnisvolle Königin

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Conan der Abenteurer

Folge 20: Die geheimnisvolle Königin

46 Min.Ab 12

Begleitet von Conan und seinen Gefährten kehrt Königin Vita aus ihrem selbst auferlegten Exil in einer Höhle zurück. Der Ausgang wird allerdings von einem Monster und einem Zauberer, der Vitas Königreich an sich reißen will, versperrt. Kurz nachdem Vita die Höhle verlassen hat, altert die Königin unnatürlich schnell und stirbt. Da erfährt Conan, dass der Zauberer offenbar im Dienste von Hissah Zul steht.

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