Conan der Abenteurer

Staffel 1Folge 12
Folge 12: Die späte Rückkehr

46 Min.Ab 12

Conan und seine Begleiter besuchen Bayus Heimatdorf. Der erfährt dort, dass seine Schwester Lukar gestorben ist. Schnell finden die vier heraus, dass sie in Wahrheit noch lebt. Aber sie soll den brutalen Lord Sen heiraten, um das Dorf vor dessen Zorn zu schützen. Selbst von ihrem Bruder lässt sich Lukar nicht von dem Vorhaben abbringen.

