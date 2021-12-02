Conan der Abenteurer
Folge 16: Vier Paten für ein Kind
46 Min.Ab 12
Die Gefährten sind in die Gefangenschaft von Kannibalen geraten. Nachdem Conan auch noch gefoltert wurde, führt man die vier an den Galgen. Ihre letzte Stunde scheint angebrochen, doch Conan gelingt es gerade noch, einem Jugendlichen ein Messer zu entwenden. Zur selben Zeit erhält Hissah Zul eine Prophezeiung von dem sprechenden Totenschädel: Die Geburt eines ganz besonderen Kindes scheint bevorzustehen.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997