Conan der Abenteurer
Folge 4: Das Ungeheuer von Ahl Sohn-Bar
46 Min.Ab 12
Conan und seine Weggefährten nähern sich dem Schloss von Hissah Zul. Kurz vorher befreien sie die schöne Rah-Sheen aus den Klauen eines Monsters. Conan und die junge Frau fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Das ändert sich jedoch, nachdem sie Rah-Sheen in ihr Dorf zurückgebracht haben. Zuls Truppen belagern die Siedlung, und Rah-Sheen zeigt Conan ihr wahres Gesicht.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997