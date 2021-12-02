Zum Inhalt springenBarrierefrei
Conan der Abenteurer

Die Jagd nach dem Talisman

FilmRiseStaffel 1Folge 7
Die Jagd nach dem Talisman

Die Jagd nach dem TalismanJetzt kostenlos streamen

Conan der Abenteurer

Folge 7: Die Jagd nach dem Talisman

47 Min.Ab 12

Auf der Suche nach ihren gestohlenen Pferden treffen die vier Helden auf Sklavenhändler. Nachem sie die Schurken vertrieben haben, finden sie in einem Wagen drei Tempeljungfrauen, die einen gestohlenen Talisman wiederbeschaffen sollten. Gemeinsam reisen alle nach Arenjun. Dort befindet sich der Talisman in den Händen des bösen Magiers Badad. Doch Karella kommt ihnen zuvor, und als Badad Conans Begleiter in Porzellan verwandelt, bleibt Conan nichts anderes übrig, als einen Handel abzuschließen.

