Conan der Abenteurer
Folge 8: Der Wald des Verderbens
47 Min.Ab 12
Ein Zauber der Hexe Yantona bringt Conan und seine Begleiter zur Burg Ursaths. Der bittet Conan darum, seine Geliebte Adraina aus den Händen des Banditen Garth zu befreien, und unterbreitet ihm ein großzügiges Angebot. Conan willigt ein. In der Tat können die vier Adraina befreien, werden jedoch auf dem Rückweg überfallen: von der Banditenkönigin Karella.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997