Wir sind am Leben! Mit: Marcella RockefellerJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 122: Wir sind am Leben! Mit: Marcella Rockefeller
Willkommen zurück auf dem Dachboden! Nach drei Wochen wohlverdienter Aufzeichnungspause und Maurices Urlaub melden sich Maurice und Mitch Gajda endlich mit einer brandneuen, vollgepackten Folge der Dachboden Revue zurück. Das absolute Highlight dieser Episode: Mitch hat das Berliner Theater des Westens unsicher gemacht und einen ganz besonderen Gast spontan vor Ort überrascht! Freut euch auf ein exklusives und persönliches Interview mit Marcel Kaupp, der den meisten natürlich als die unvergleichliche Dragqueen, DJane und Sängerin Marcella Rockefeller ein Begriff ist. Marcel gibt uns spannende Einblicke in das Leben hinter den Kulissen, das Rampenlicht im Berliner Musicaltheater und wie es ist, immer öfter selbst auf der großen Bühne zu stehen. Das erwartet dich in dieser Folge: Das große Wiedersehen: Maurice & Mitch sind zurück – Urlaubs-Stories und frischer Talk nach der 3-wöchigen Pause. Überraschungs-Interview: Mitch trifft Marcella Rockefeller (Marcel Kaupp) direkt im Theater des Westens. Snack der Woche: Dieses Mal erwartet euch eine ganz besonders kuriose und leckere Gaumenfreude. Deep Dive: Eine ehrliche und emotionale Diskussion über den Umgang mit Hate-Kommentaren im Netz.
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