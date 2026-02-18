Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dachboden Revue

Wir sind am Leben! Mit: Marcella Rockefeller

Talk? Now!Staffel 1Folge 122vom 18.02.2026
Wir sind am Leben! Mit: Marcella Rockefeller

Wir sind am Leben! Mit: Marcella RockefellerJetzt kostenlos streamen

Dachboden Revue

Folge 122: Wir sind am Leben! Mit: Marcella Rockefeller

65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Willkommen zurück auf dem Dachboden! Nach drei Wochen wohlverdienter Aufzeichnungspause und Maurices Urlaub melden sich Maurice und Mitch Gajda endlich mit einer brandneuen, vollgepackten Folge der Dachboden Revue zurück. Das absolute Highlight dieser Episode: Mitch hat das Berliner Theater des Westens unsicher gemacht und einen ganz besonderen Gast spontan vor Ort überrascht! Freut euch auf ein exklusives und persönliches Interview mit Marcel Kaupp, der den meisten natürlich als die unvergleichliche Dragqueen, DJane und Sängerin Marcella Rockefeller ein Begriff ist. Marcel gibt uns spannende Einblicke in das Leben hinter den Kulissen, das Rampenlicht im Berliner Musicaltheater und wie es ist, immer öfter selbst auf der großen Bühne zu stehen. Das erwartet dich in dieser Folge: Das große Wiedersehen: Maurice & Mitch sind zurück – Urlaubs-Stories und frischer Talk nach der 3-wöchigen Pause. Überraschungs-Interview: Mitch trifft Marcella Rockefeller (Marcel Kaupp) direkt im Theater des Westens. Snack der Woche: Dieses Mal erwartet euch eine ganz besonders kuriose und leckere Gaumenfreude. Deep Dive: Eine ehrliche und emotionale Diskussion über den Umgang mit Hate-Kommentaren im Netz.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dachboden Revue
Talk? Now!
Dachboden Revue

Dachboden Revue

Alle 1 Staffeln und Folgen