Sprechstunde beim BergdoktorJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 126: Sprechstunde beim Bergdoktor
"Dachboden Revue: Exklusiv am Original-Set vom „Bergdoktor“ Begleitet Maurice und Mitch in dieser besonderen Episode der Dachboden Revue auf eine Reise an den Wilden Kaiser. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht: Für uns wurde die legendäre Praxis aus der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ aufgeschlossen. Was euch in dieser Folge erwartet: Hinter den Kulissen: Wir lüften kleine Geheimnisse rund um die Dreharbeiten und lassen die Magie der wohl bekanntesten Arztpraxis Deutschlands auf euch wirken. Fan-Kultur & Mehr: Taucht ein in die Faszination Bergdoktor und erfahrt, wie sich die Region rund um den Wilden Kaiser für Fans anfühlt. Abseits der Kamera: Maurice und Mitch teilen ihre persönlichen Erlebnisse: Von humorvollen Anekdoten aus dem Alltag über inspirierende Yoga-Momente bis hin zu spannenden Eindrücken von Pride-Events in der Region. Genuss & Kultur: Wir werfen einen Blick auf regionale Spezialitäten und berichten von unserem unvergesslichen Kurzabenteuer in den Alpen. Erlebt eine Mischung aus seriösen Einblicken in die Filmproduktion und einer emotionalen Reise, die zeigt, warum der Wilde Kaiser mehr ist als nur eine Kulisse. Schaltet ein und begleitet uns an diesen magischen Ort!"
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