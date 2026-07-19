Der KinderwunschJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 130: Der Kinderwunsch
Kinderwunsch bei queeren Paaren: Zwischen persönlichem Glück und politischer Realität In der neuesten Folge der Dachboden Revue nehmen Maurice und Mitch ein Thema unter die Lupe, das für viele Paare – und insbesondere für queere Eheleute – früher oder später zentral wird: der Kinderwunsch. Was bedeutet es, den Traum von der eigenen Familie zu verwirklichen, wenn der gesellschaftliche und rechtliche Rahmen in Deutschland vor massiven Hürden steht? Auslöser für dieses emotionale und kontroverse Gespräch ist der öffentliche Diskurs um Jens Spahn und das Thema Leihmutterschaft. Während die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland diese Form der Familiengründung untersagt und die CDU – angeführt von Spahns Fraktion – vehement an diesen Verboten festhält, stellt sich die Frage nach der moralischen Doppelmoral und der gelebten Realität. Maurice und Mitch diskutieren, wie es sich anfühlt, wenn die eigene Lebensplanung von politischer Gesetzgebung ausgebremst wird und warum es höchste Zeit für eine modernere Debatte über Vielfalt und Familienglück ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick