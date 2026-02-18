Die Fahnensituation in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 125: Die Fahnensituation in Deutschland
Dachboden Revue: Fußball-WM-Wahnsinn, Nationalstolz & die Kunst der ehrlichen Antwort In dieser brandneuen Folge der Dachboden Revue nehmen dich Mitch und Maurice Gajda mit auf ihren virtuellen Dachboden – und dieses Mal wird es kontrovers! Das Ehepaar wirft einen schonungslos ehrlichen Blick auf die aktuelle Fußball-Weltmeisterschaft. Brauchen wir in Zeiten von Sport-Events eigentlich noch Nationalstolz oder ist das Zeigen der deutschen Flagge längst überholt? Die beiden diskutieren kritisch über die gesellschaftliche Bedeutung der WM und hinterfragen, ob der Hype noch zeitgemäß ist. Doch nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich wird es tiefgründig: Warum fragen wir eigentlich ständig „Wie geht’s dir?“, wenn wir die Antwort meist gar nicht hören wollen? Mitch und Maurice analysieren den Sinn und Unsinn dieser klassischen Redewendung und plädieren für mehr Ehrlichkeit im Alltag. Was dich in dieser Folge erwartet: WM-Kritik: Zwischen Fußball-Fieber und kritischer Reflexion – ein Plädoyer gegen den blinden Patriotismus. Smalltalk-Check: Ist die Frage „Wie geht’s dir?“ nur noch eine leere Floskel? Die Karte: Hier wird es pikant! Die beiden stellen sich euren absolut indiskreten Fragen, bei denen kein Blatt vor den Mund genommen wird. Snack der Woche: Der kulinarische Lichtblick der Folge – wir präsentieren euch den ultimativen Snack, den ihr beim Hören unbedingt probieren müsst. Schalte ein für eine Mischung aus Gesellschaftskritik, privaten Einblicken und einer Prise Humor. Abonniere die Dachboden Revue, um keine Folge zu verpassen, und diskutiere mit uns in den Kommentaren über das Thema WM und Patriotismus!
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