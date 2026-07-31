Gute KäseJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 132: Gute Käse
Gut Käse – Das große Jugendwort 2026 Special (ft. Susanne Daubner) Auf dem Dachboden wird es wild, sprachlos und absolut cringe-würdig! In der 132. Episode der Dachboden Revue holen Maurice Gajda und Mitch Gajda die ultimativen Sprach-Trends des Jahres aufs Parkett. Wer macht das Rennen beim Jugendwort 2026? Sind wir alle bereit für den ultimativen Vibe-Check? In dieser brandheißen Ausgabe widmen sich die beiden Moderatoren den heißesten und absurdesten Begriffen, die aktuell im Netz und auf den Pausenhöfen kursieren. Von absoluten Klassikern bis hin zu skurrilen Neuschöpfungen nehmen wir unter anderem Begriffe wie „Gut Käse“, „Macker“, „Du bist gut genug“ oder „Digger“ gnadenlos und mit viel Humor unter die Lupe. Das absolute Highlight der Episode: Niemand Geringeres als Tagesschau-Sprecherin-Legende Susanne Daubner gibt sich die Ehre! Sie übernimmt höchstpersönlich die pathetische und unnachahmliche Verlesung der offiziellen Jugendwort-Kandidaten 2026 – ein Gänsehaut-Moment zwischen Nachrichtensprecher-Profi-Tonfall und absoluter Sprach-Verwirrung, den ihr auf keinen Fall verpassen dürft!
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