Der große PfandskandalJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 133: Der große Pfandskandal
In der neuen Episode von Dachbodenrevue mit Maurice Gajda und MItch Gajda dreht sich unter dem Titel "Der große Pfandskandal" alles um alltägliche Absurditäten und die Aufreger der Woche. Euch erwarten ausführliche Einblicke in den frustrierenden Kampf am Pfandautomaten, eine kritisch-unterhaltsame Analyse zum neuen Film der Elevator Boys sowie emotionale und ehrliche Momente vom Pride in Hamburg. Das erwartet euch in dieser Folge: Der große Pfandskandal: Warum der Automat mal wieder streikt und welche kleinen Alltagsprobleme uns komplett auf die Palme bringen. Die Elevator Boys auf der Leinwand: Eine humorvolle Bestandsaufnahme ihres neuen Filmprojekts und warum das Ganze bisher gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig wirkt. Hamburg Pride & Emotionen: Mitch berichtet exklusiv von seinen Eindrücken des CSD in Hamburg, bei dem er alleine unterwegs war – inklusive ehrlicher und fast schon eifersüchtiger Einblicke von Maurice. Feste Rubriken: Freut euch außerdem auf den Snack der Woche und die beliebte Kategorie "Die Karte".
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