Staffel 12Folge 12vom 01.08.2026
Bis ans EndeJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 12: Bis ans Ende
39 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Das Trainingslager kommt langsam zum Ende, doch die Mädels zerbrechen allmählich am steigenden Druck.
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany